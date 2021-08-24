Москва, 24 августа, 2021, 03:07 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для стран Северного полушария использовать вакцину от гриппа, в которую добавлены два штамма, не циркулировавшие ранее в популяции. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Nikatv.ru Прививка от гриппа

«В прошлом году активность гриппа была низкая, поэтому иммунная прослойка не укрепилась, как обычно в годы интенсивной циркуляции вирусов гриппа. Кроме того, в рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменилось два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали», — цитируют «Известия» собеседника в ведомстве.

Речь идёт о комбинации штаммов A (Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 и Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)) и штамма В (Washington/02/2019) в трёхвалентной вакцине, а также дополнительном штамме В (Phuket/3073/2013) в четырехвалентной вакцине.

Из комментариев Роспотребнадзора следует, что рекомендованные вакцины уже готовы к применению в России. Оптимальным для вакцинации там назвали период с сентября по ноябрь, пока не начнётся сезонная циркуляция вируса.

Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в сезоне 2021/2022.

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