Москва, 24 августа, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Соединенные Штаты осуществляют трёхактную операцию по переустройству мира из модернизирующегося в неразвивающийся, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в свой авторской передаче «Смысл игры» на YouTube-канале «Суть времени».

Цитата из к/ф «Поступь хаоса». 2021. США, Канада

«Это все будет демонтировано в три этапа. Сначала демонтируют существующие твердые и централизованные государственные системы, обвиняя их во всех смертных грехах. Причем для обвинения существуют серьезные основания. Никто не хочет сказать, что Хуссейн, Каддафи и другие — это ангелы во плоти…», — заявил Кургинян.

Все это будет осуществляться при участии глобальных СМИ, которые будут каждого такого лидера авторитарной модернизации называть чудовищными антилюдьми, а все системы, которые они выстроили, то есть государства, будут признаны «язвами абсолютного зла», опасного для человечества. И для того, чтобы спасти человечества на этой первой фазе, осуществляется уничтожение этих «язв». Но на место этих язв приходит нечто куда более опасное — радикальный ислам.

«Человечеству говорят: «это работа тяжелых сил демократии». И под прикрытием этого лозунга окончательно уничтожается все мало-мальски современно-развивающееся на этой самой периферии. А остатки этой недобитой современности притягивают к себе, как в Афганистане, потом замарывают собой все эти остатки, которые с ума великого к ним пришли, а потом происходит то, что происходит в Кабульском аэропорту — их уничтожают, или они бегут», — продолжил эксперт.

Но поскольку всех их не уничтожат и все они не убегут, они все это омерзительное унижение запомнят и перейдут на сторону самых радикальных и архаических сил, посвятив жизнь мщению за Кабульский аэропорт, что для американцев тоже очень даже хорошо.