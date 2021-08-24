Кургинян назвал три этапа уничтожения старого мира
Москва, 24 августа, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Соединенные Штаты осуществляют трёхактную операцию по переустройству мира из модернизирующегося в неразвивающийся, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в свой авторской передаче «Смысл игры» на YouTube-канале «Суть времени».
Все это будет осуществляться при участии глобальных СМИ, которые будут каждого такого лидера авторитарной модернизации называть чудовищными антилюдьми, а все системы, которые они выстроили, то есть государства, будут признаны «язвами абсолютного зла», опасного для человечества. И для того, чтобы спасти человечества на этой первой фазе, осуществляется уничтожение этих «язв». Но на место этих язв приходит нечто куда более опасное — радикальный ислам.
Но поскольку всех их не уничтожат и все они не убегут, они все это омерзительное унижение запомнят и перейдут на сторону самых радикальных и архаических сил, посвятив жизнь мщению за Кабульский аэропорт, что для американцев тоже очень даже хорошо.