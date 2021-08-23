Портленд, США, 24 августа, 2021, 02:54 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате стрельбы в одном из баров американского Портленда, сообщает пресс-служба местной полиции.

Цитата из к/ф «Кобра». Реж. Джордж Пан Косматос. 1986. США Стрельба

По предварительной версии, погибший принадлежал к одной из местных криминальных группировок. При этом стрельба была слышна и в ближайших к бару, где произошел инцидент, районах. По данным полиции, злоумышленники сделали не менее 50 выстрелов.

Всего в перестрелке пострадали пять человек. Одного из них полицейский обнаружили на месте происшествия, другие четверо на личных автомобилях уехали в больницы, где их приняли с огнестрельными ранениями.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в американском Альбукерке (штат Нью-Мексико) произошла перестрелка между полицией и преступниками. В результате происшествия четверо полицейских получили ранения различной степени тяжести.