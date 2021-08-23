Красноярск, 24 августа, 2021, 02:37 — ИА Регнум. Во вторник, 24 августа, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +21… +23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск

В 06:15 на Театральной площади было +9 °C.

Ночью с 24 на 25 августа ожидается до +9… +11 °C, переменная облачность, без осадков.

Скорость северо-восточного, северного ветра 3−8 м/с. Давление — 742 мм рт. ст.

В среду, 25 августа, в Красноярске до +21… +23 °C днём и +10… +12 °C ночью, облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 26 августа, в Красноярске ожидается до +22… +24 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до +9…+11 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 24 августа на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра до 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с. В Туруханском районе порывы западного ветра до 15−20 м/с, в Эвенкийском МР порывы северо-западного ветра до 15−17 м/с.

На юге Таймырского МР и на северо-западе Эвенкийского МР местами ожидаются сильные дожди.