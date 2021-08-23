Москва, 24 августа, 2021, 02:29 — ИА Регнум. Российские партии, участвующие в выборах депутатов Государственной думы VIII созыва, 24 августа приступят к дебатам на телевидении и радио в соответствии с графиком, утвержденным Центральной избирательной комиссией РФ.

Коллаж Ивана Шилова Госдума

Трансляция дебатов начнется на Первом канале в 7:00 мск 24 августа. По результатам жеребьёвки в первом выпуске примут участие представители ЛДПР, РПСС, Партии роста и партии «Новые люди».

В этот же день пройдёт два эфира на радио. С 13:00 до 14:00 мск на «Маяке» можно будет услышать дебаты с участием ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и КПРФ. С 14:00 до 15:00 на радио «Вести FM» пройдут дебаты «Коммунистов России», РПСС и «Зеленой альтернативы».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что эфирное время телеканалов поделили 14 партий, которые зарегистрировали федеральные списки кандидатов. Среди них четыре парламентские — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и десять, имеющих представительство в региональных заксобраниях: «Коммунисты России», «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Партия пенсионеров, Партия роста, «Яблоко» и «Новые люди».

Эфир для агитации будет предоставлен и в каждом регионе до 17 сентября 2021 года.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября.