Саратов, 24 августа, 2021, 02:28 — ИА Регнум. В арбитраж Саратовской области поступил банкротный иск от налогового органа, ответчиком по которому выступает ООО «Саратовский завод газовой арматуры». Иск пока судом к производству не принят и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

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Претензии МИФНС №8 по Саратовской области поступили в суд 23 августа 2021 года. Сумма заявленного долга составляет 1 269 425,76 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие работает на рынке производства оборудования всего четыре года и было создано в июле 2017 года. Владелец — Владимир Жарков, директор — Сергей Мельков. В активе Жаркова также имеется дорожно-строительное предприятие.

По итогам 2020 года завод газовой арматуры указал выручку в размере 57,132 млн рублей.