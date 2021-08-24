Москва, 24 августа 2021, 02:21 — REGNUM Демократы пришли к власти в США для того, чтобы запустить процесс погружения периферии мира в хаос с целью обеспечения собственной гегемонии, и прежде всего это ударит по России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в свой авторской передаче «Смысл игры» на YouTube-канале «Суть времени».
По его словам, совокупность всех этих шагов называется трансформацией мира, которая будет направлена в очень нехорошую сторону. И это будет вторая и самая страшная фаза глобальной перестройки мира, которая в первую очередь ударит по России. Первой фазой перестройки был развал СССР, который, однако «застопорился» на существовании Российской Федерации, что для США и Запада является упущением.
Таким образом, американцы переходят на новые трансформационные рельсы, используя все для того, чтобы поезд человечества, двигавшийся по одним рельсам, вдруг начал двигаться по совершенно иным.