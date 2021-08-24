Москва, , 02:21 — REGNUM Демократы пришли к власти в США для того, чтобы запустить процесс погружения периферии мира в хаос с целью обеспечения собственной гегемонии, и прежде всего это ударит по России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в свой авторской передаче «Смысл игры» на YouTube-канале «Суть времени».

«Они не для этого пришли к власти? Они пришли к власти, устроив это ковидизаторское безумие, чтобы скинуть Трампа, который этому мешал. Они скинули Трампа, поставили кого надо, они тут же после этого запустили эти исламизаторские процессы. И они будут двигаться дальше. Это все вместе будет соединяться. Критическая расовая теория? Прекрасно! Демонтаж культур? Замечательно! Разрушение семьи, атомизация общества? Великолепно!», — заявил Кургинян.

По его словам, совокупность всех этих шагов называется трансформацией мира, которая будет направлена в очень нехорошую сторону. И это будет вторая и самая страшная фаза глобальной перестройки мира, которая в первую очередь ударит по России. Первой фазой перестройки был развал СССР, который, однако «застопорился» на существовании Российской Федерации, что для США и Запада является упущением.

«Ну так вот, надавите с юга, включите эти мощные пассионарные факторы, добавьте все то, что туту можно добавить, создайте раскол между ковидизаторами и их противниками, и вы получите великолепную внутриполитическую картину уж точно к 2024 году. А никто никуда не торопится», — отметил политолог.

Таким образом, американцы переходят на новые трансформационные рельсы, используя все для того, чтобы поезд человечества, двигавшийся по одним рельсам, вдруг начал двигаться по совершенно иным.