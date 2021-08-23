Мехико, 24 августа, 2021, 01:52 — ИА Регнум. Тропический шторм «Марти» сформировался в Тихом океане у западного побережья Мексики, 23 августа сообщила Национальная метеорологическая служба страны (SMN).

Начало шторма. Иван Айвазовский. 1880

Его эпицентр располагается в 340 км от мексиканского города Кабо-Сан-Лукас. По информации синоптиков, шторм вызовет сильные ливни в штатах Южная Калифорния Нижняя, Синалоа, Наярит, Халиско и Колима.

Власти страны рекомендуют жителям этих регионов принять меры необходимые предосторожности. В SMN считают, что «Марти» не усилится до урагана и ослабнет уже к 27 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа на восточное побережье Мексики обрушился ураган «Грейс». Его последствия привели к оползню в мексиканском штате Веракрус, из-за чего погибла семья из шести человек.