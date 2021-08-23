Додома, 24 августа, 2021, 01:50 — ИА Регнум. Не менее пяти должностных лиц из Налогового управления Танзании (TRA) погибли в результате дорожной аварии на юге страны, сообщает пресс-служба полиции республики.

ДТП

«Автомобиль TRA на высокой скорости преследовал автомобиль с подозреваемыми в контрабанде», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что водитель служебного автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком, припаркованным на обочине. В результате ДТП пятеро сотрудников Налогового управления Танзании погибли на месте происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа автобус столкнулся с грузовым автомобилем на севере Нигерии. В результате аварии погибли не менее 21 человека. Отмечалось, что после столкновения пассажирский автобус и грузовик упали в дренажный тоннель, заполненный водой.