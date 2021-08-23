Нью-Йорк, США, 24 августа, 2021, 01:28 — ИА Регнум. Основные индексы американского фондового рынка завершили торги 23 августа ростом на фоне заявлений о продолжении мягкой монетарной политики и восстановления цен на нефть. В лидерах роста вновь Nasdaq.

Нью-Йоркская фондовая биржа. Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 215,63 пункта (0,61%), до уровня 35 335,71 пункта. S&P 500 подорожал на 37,87 пункта (0,85%), поднявшись до уровня 4479,54 пункта. Nasdaq к завершению дня прибавил 227,99 пункта (1,55%), поднявшись до уровня 14 942,65 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $3,17, до уровня $65,50 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы американского фондового рынка завершили торги 20 августа — последнего рабочего дня недели — ростом. После некоторого снижения на старте торгов, индексы перешли к восстановлению. Более других прибавил Nasdaq.

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