Саратов, 24 августа, 2021, 01:22 — ИА Регнум. Три человека стали жертвами столкновения двух автомобилей в Новобурасском районе Саратовской области, 23 августа сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на автодороге «Саратов-Тепловка-Балтай». Все трое погибших находились в автомобиле «Лада Ларгус». Еще три человека — водитель и двое пассажиров автомобиля Mercedes — получили травмы и были доставлены в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа на 154-м км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Вольском районе Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате их столкновения погибли пять человек.