В порту Алжира пришвартовался отряд российских военных кораблей
Алжир, 24 августа, 2021, 01:15 — ИА Регнум. Отряд военных кораблей ВМФ России пришвартовался 23 августа в порту столицы Алжира, сообщили в пресс-службе министерства обороны арабской страны.
«В рамках программы военного сотрудничества Алжира и РФ отряд военных кораблей ВМФ РФ встал на якорь в порту Алжира, стоянка продлится три дня», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что стоянка позволит укрепить двустороннее военное сотрудничество российского флота и алжирских морских сил.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное судно «Алтай» в составе ВМФ России встали на якорь на расстоянии 46 км от берегов Алжира.
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