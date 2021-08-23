Алжир, 24 августа, 2021, 01:15 — ИА Регнум. Отряд военных кораблей ВМФ России пришвартовался 23 августа в порту столицы Алжира, сообщили в пресс-службе министерства обороны арабской страны.

(сс) Poudou99 Алжир

«В рамках программы военного сотрудничества Алжира и РФ отряд военных кораблей ВМФ РФ встал на якорь в порту Алжира, стоянка продлится три дня», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что стоянка позволит укрепить двустороннее военное сотрудничество российского флота и алжирских морских сил.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное судно «Алтай» в составе ВМФ России встали на якорь на расстоянии 46 км от берегов Алжира.

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