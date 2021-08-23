Москва, 24 августа, 2021, 01:01 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты России утвердило порядок уведомления граждан о размере будущей пенсии, соответствующий приказ подписал глава ведомства Антон Котяков.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Москва. Минтруд

В документе говорится, что сведения о предполагаемом размере страховой пенсии по старости будут направляться адресно раз в три года: мужчинам в возрасте от 45 лет и женщины от 40 лет, которые не получают пенсии досрочно или по инвалидности.

Кроме размера пенсии, гражданам будут сообщать о необходимом для выхода на пенсию стаже и размере пенсионных накоплений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что уведомления от Пенсионного фонда России граждане будут получать в личном кабинете на портале «Госуслуги».