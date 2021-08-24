Рамалла , , 00:54 — REGNUM ВВС Израиля 23 августа нанесли удары по нескольким объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Бомбы. ВВС Израиля Iaf.org.il

По информации корреспондента телеканала, в южной части сектора Газа «объект Эль-Кадисия в районе города Хан-Юнис подвергся бомбардировке пятью ракетами». Также «были слышны взрывы» и к западу от Хан-Юниса.

Напомним, вечером 21 августа истребители ВВС Израиля нанесли удары по оружейным цехам и складам, принадлежащим палестинскому движению ХАМАС. Бомбардировка была ответом на беспорядки у разделительного ограждения на границе с Израилем, в результате которых был ранен солдат израильской пограничной полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Египта приняли решение о закрытии границы с сектором Газа в знак протеста против бездействия движения ХАМАС, которое оказалось неспособно обеспечить безопасность на границе с Израилем.

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