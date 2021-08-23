Мехико, 24 августа, 2021, 00:49 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек погибли в результате пожара на нефтедобывающей платформе нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе. Об этом заявил глава организации Октавио Ромеро Оропеса 23 августа на пресс-конференции.

Пожар

Еще шестеро человек пострадали, а двое — числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось об одном погибшем, пяти пострадавших, а также нескольких пропавших при пожаре. Инцидент произошел 22 августа на платформе E-Ku-A2 производственного комплекса Ku-Maloob-Zaap.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля из-за утечки газа на трубопроводе в Мексиканском заливе на поверхности вспыхнул пожар, получивший название «око огня». Объект так же принадлежит компании Pemex.