Абуджа, 24 августа, 2021, 00:37 — ИА Регнум. Неизвестные боевики напали на город Горан-Намайе в нигерийском штате Замфара на северо-западе страны, сообщает пресс-служба местной полиции.

Полиция Нигерии

Сообщается, что вооруженные люди прибыли на мотоциклах в город и открыли огонь по мирным жителям. В результате нападения погибли четыре человека, еще 50 жителей города боевики похитили. В настоящее время в штате Замфара развернута полицейская операция по поиску и освобождению заложников.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Нигерии ударами с воздуха уничтожили 78 боевиков в штате Замфара. Отмечалось, что бандиты ранее нападали на населенные пункты, угоняли скот, брали людей в заложники и разрушали жилища.