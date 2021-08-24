Москва, , 00:33 — REGNUM Министерство иностранных дел России 23 августа резко раскритиковало отказ киевских властей заместителю председателя Совета Федерации РФ Константину Косачеву в поездке на мероприятия, посвященные Дню освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков.

МИД России © ИА REGNUM

В заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой говорится, что российский сенатор планировал посетить Харьков в неполитических целях и с гуманитарной миссией. Ответная реакция из Киева поступила «в хамской и кощунственной манере», которая в последние годы стала типичной для украинской дипломатии.

«Призываем власти Украины прекратить войну с памятью о настоящих героях Великой Отечественной войны и с их потомками», — сказала Захарова.

Она отметила, что многие среди украинцев сохранили моральные ориентиры и чтут память советских бойцов, поэтому мероприятия в Харькове состоялись.

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