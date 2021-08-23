Тирана, 24 августа, 2021, 02:30 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки и Албания 24 августа заключили двустороннее соглашение об объектах культурного наследия.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Контрабанда

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, целью данного соглашения станет предотвращение двусторонней торговли объектами культурного наследия обеих стран.

Соглашение подписали посол Албании в Вашингтоне Эльва Маргарити и заместитель государственного секретаря США по культурным вопросам Мэттью Луссенхоп.