Хартум, 24 августа, 2021, 00:22 — ИА Регнум. Сильные ливни и наводнения привели к гибели 52 человек в Судане, сообщает пресс-служба суданского национального совета по гражданской обороне.

Philippe Semanaz Наводнение

«Число погибших в результате ливней и наводнений выросло до 52 человек», — говорится в сообщении.

При этом половина из них погибли в провинции Нил. Уточняется, что стихийные бедствия также привели к полному разрушению 3890 домов, еще более 12,5 тыс. жилищ были повреждены.

Как сообщало ИА REGNUM, к 8 августа в результате проливных дождей в Судане были повреждены тысячи домов и затоплена часть столицы страны Хартума. Тогда в суданской столице были затоплены несколько улиц. Из-за повышения уровня воды в Атбаре сотни домов пришли в непригодное для жилья состояние.