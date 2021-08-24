Стокгольм, , 00:49 — REGNUM Лена Радстрём Баастад сложит свои полномочия депутата риксдага от «Социал-демократов» в связи с началом новой сессии парламента этой осенью. Об этом 23 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Флаг Швеции Publicdomainpictures.net

«На этой неделе я подам заявление о своей отставке», — заявила политик в эфире радиостанции P4.

Баастад отметила, что ее трудно совмещать работу депутата риксдага с ролью партсекретаря самой крупной партии Швеции.

«Мне сложно одновременно находиться в Стокгольме и путешествовать по стране. Одно с другим не сочетается», — добавила Баастад.