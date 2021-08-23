Стокгольм, 24 августа, 2021, 01:02 — ИА Регнум. Король умер, да здравствует король! Похоже, что в настоящее время партийная машина «Социал-демократов» активно работает, чтобы найти достойную кандидатуру такому премьер-министру, как нынешнему лидеру партии Стефану Лёвену. Об этом 23 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Швеции

22 августа Лёвен публично заявил, что уйдет в отставку в ноябре текущего года. Уже на следующие сутки во всех 26 партийных дистриктах «Социал-демократов» начались активные поиски преемника.

«Утверждение, согласно которому настало время для женщины-премьер-министра, не лишено оснований», — намекает председатель партийного дистрикта в Сконе Никлас Карлссон в разговоре с журналистами SVT.

«Было бы просто фантастически, если бы мы получили женщину в качестве лидера партии и, возможно, даже премьер-министра», — заявил телеканалу Маттиас Йонссон, председатель социал-демократов в Гётеборге.