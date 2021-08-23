Приштина, Сербия, 24 августа, 2021, 01:51 — ИА Регнум. Организации Art Polis и молодежный парламент Феризая сообщили о том, что 24 августа около 12 часов напротив полицейского участка города состоится акция протеста под лозунгом «Справедливость женщинам». Об этом активисты сообщили на странице социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Требования активистов таковы: «Противоборство феномену фемицида в соответствии со Стамбульской конвенцией, в поддержку которой проголосовали все наши депутаты, максимальное осуждение убийств, обеспечение безопасности девочек и женщин во всех пространствах, справедливое осуждение насилия по половому признаку (против женщин) правительством республики Косово».

Протест также состоится в Приштине в 10:30 в парке напротив офиса телеканала RTV 21. Всем заинтересованным будет предоставлен транспорт.

22 августа была убита 18-летняя женщина. Ее тело было направлено в госпиталь двумя подозреваемыми. Один из них уже арестован. В 2013 мужчина уже был осужден за попытку убийства.