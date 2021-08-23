В Косово пройдет протест из-за убийства девушки
Приштина, Сербия, 24 августа, 2021, 01:51 — ИА Регнум. Организации Art Polis и молодежный парламент Феризая сообщили о том, что 24 августа около 12 часов напротив полицейского участка города состоится акция протеста под лозунгом «Справедливость женщинам». Об этом активисты сообщили на странице социальной сети Facebook.
Требования активистов таковы: «Противоборство феномену фемицида в соответствии со Стамбульской конвенцией, в поддержку которой проголосовали все наши депутаты, максимальное осуждение убийств, обеспечение безопасности девочек и женщин во всех пространствах, справедливое осуждение насилия по половому признаку (против женщин) правительством республики Косово».
Протест также состоится в Приштине в 10:30 в парке напротив офиса телеканала RTV 21. Всем заинтересованным будет предоставлен транспорт.
22 августа была убита 18-летняя женщина. Ее тело было направлено в госпиталь двумя подозреваемыми. Один из них уже арестован. В 2013 мужчина уже был осужден за попытку убийства.