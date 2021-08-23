Стокгольм, 24 августа, 2021, 00:44 — ИА Регнум. 22 августа премьер-министр Швеции Стефан Лёвен неожиданно для всех заявил, что покинет свой пост в ноябре текущего года. Однако спустя сутки никто из его однопартийцев так и не решился открыто сказать, что хочет занять пост лидера «Социал-демократов» и завоевать желанное кресло в Русенбаде. Об этом 23 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Отмечается, что некоторые высокопоставленные министры отсылают журналистов напрямик к Комитету по назначениям и говорят, что сами они сосредоточены на своих соответствующих задачах.

«Я ожидаю, что мы сможем справиться с этим совершенно без лишнего шума», — заявил в студии SVT министр юстиции Швеции Морган Йоханссон.

Министр внутренних дел Микаэль Дамберг также является одним из главных претендентов на пост хозяина Русенбада (официальной резиденции премьер-министра Швеции). Но в разговоре с журналистами SVT он также отослал их к Комитету по назначениям, добавив, что если члены комитета обратятся к нему с предложением напрямую, то он своевременно даст свой ответ.