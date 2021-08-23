Приштина, Сербия, 24 августа, 2021, 01:44 — ИА Регнум. Десятки свечей были зажжены молодежными организациями муниципалитета Феризай 23 августа на площади Приштины в память о трагической смерти 18-летней девушки М.О.

Насилие

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в убийстве девушки обвиняют ее 29-летнего мужа Дардана Кривача и 32-летнего Арбера Сейдиу, именно они доставили уже безжизненное тело в госпиталь. Кривача и ранее обвинялся в покушении на убийство.

Убийство, по мнению сотрудников прокуратуры, было совершено «по низким мотивам». На момент убийства девушка находилась в браке всего два месяца.