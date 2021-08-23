Приштина, Сербия, 24 августа, 2021, 02:13 — ИА Регнум. Косовский адвокат Хюсни Хюсичи отказался защищать предложенного ему клиента, 32-летнего Арбера Сейдиу, обвиняемого в убийстве 18-летней девушки, наряду с ее 29-летним мужем.

Фильм «Правосудие для всех», 1979 Аль Пачино в роли честного адвоката

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, тело девушки, уже безжизненное, поступило в госпиталь 22 августа. Скорую помощь вызвали сами подозреваемые.

По словам Хюсичи, случай слишком чувствителен, а потому он не может за него взяться. Проблема семейного насилия и насилия против женщин активно поднимается правозащитниками Косово, важность этой проблемы подчеркивает президент Косово Вьоса Османи.