Стокгольм, 24 августа 2021, 01:17 — REGNUM Неважно, кто станет преемником действующего премьер-министра Швеции Стефана Лёвена в ноябре этого года, но важно то, что следующий глава правительства будет вынужден идти на компромиссы, склоняясь как влево, так и вправо. Об этом 23 августа в эфире телеканала SVT заявила политический обозреватель Элизабет Марморштейн.
Итак, наиболее вероятным преемником Лёвена сейчас считается нынешняя министр финансов Магдалена Андерссон.
«Мимо ее кандидатуры пройти невозможно, поляну для нее зачищали давно», — призналась Марморштейн.
Другими, не менее слабыми претендентами на пост премьер-министра Швеции является женская триада, состоящая из министра здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен, комиссар ЕС по внутренней политики Илва Йоханссон и министр труда Ева Нордмарк.
С ними также могут побороться министр по делам цифровизации Андерс Игеман, министр социального страхования Ардалан Шекараби, министр юстиции Морган Йоханссон и министр внутренних дел Микаэль Дамберг.
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