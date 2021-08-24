Стокгольм, , 01:17 — REGNUM Неважно, кто станет преемником действующего премьер-министра Швеции Стефана Лёвена в ноябре этого года, но важно то, что следующий глава правительства будет вынужден идти на компромиссы, склоняясь как влево, так и вправо. Об этом 23 августа в эфире телеканала SVT заявила политический обозреватель Элизабет Марморштейн.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

Итак, наиболее вероятным преемником Лёвена сейчас считается нынешняя министр финансов Магдалена Андерссон.

«Мимо ее кандидатуры пройти невозможно, поляну для нее зачищали давно», — призналась Марморштейн.

Другими, не менее слабыми претендентами на пост премьер-министра Швеции является женская триада, состоящая из министра здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен, комиссар ЕС по внутренней политики Илва Йоханссон и министр труда Ева Нордмарк.

С ними также могут побороться министр по делам цифровизации Андерс Игеман, министр социального страхования Ардалан Шекараби, министр юстиции Морган Йоханссон и министр внутренних дел Микаэль Дамберг.

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