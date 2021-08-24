Стокгольм, , 00:34 — REGNUM По словам политического обозревателя телеканал SVT Матса Кнутсона, нынешнего министра финансов Швеции Магдалену Андерссон можно считать отнюдь не гибким переговорщиком, что может стать проблемой в ситуации, когда власть «Социал-демократов» висит на волоске компромиссов. Об этом он заявил в эфире телеканала 23 августа.

Стокгольм. Швеция

Напомним, что после заявления действующего премьер-министра Швеции Стефана Лёвена о том, что он покинет свой пост в ноябре этого года, наиболее вероятным его преемником считается нынешняя министр финансов Магдалена Андерссон.

Загвоздка для Андерссон и «Социал-демократов» заключается в том, что осень у партии сменится не только рулевой, но она также на всех парусах войдет в процесс принятия бюджета, — а сейчас у правительства нет большинства в риксдаге.

«Как премьер-министр она должна выглядеть более популярной, чем обычный министр финансов. И это может стать для нее испытанием», — подчеркнул Кнутсон.

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