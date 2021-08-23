Стокгольм, 24 августа, 2021, 00:25 — ИА Регнум. 22 августа премьер-министр Швеции Стефан Лёвен неожиданно для всех объявил о своей отставке в ноябре. По словам профессора политологии из Гётеборгского университета Йонаса Хиннфорса, нынешняя министр финансов Магдалена Андерссон сменит Стефана Лёвена по трем причинам. Об этом он рассказал на следующий день в эфире телеканала SVT.

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«Для лидера партии очень важно сохранить партию как таковую, и тогда, конечно, надо ходить в буквальном смысле по домам избирателей», — назвал первую причину Хиннфорс.

«Далее нельзя игнорировать тот факт, что она женщина. Для партии, считающей себя феминистки настроенной, было бы настоящей удачнй, если бы у нее была не только женщина-лидер, но и в конечном итоге, вероятно, женщина-премьер-министр», — рассуждает профессор.

Третьей причиной, по его мнению, является взгляд Андерссон на проведение необходимых реформ, поскольку предыдущие социал-демократические лидеры поддавались давлению со стороны сторонников рыночных реформ.