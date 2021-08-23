Стокгольм, 24 августа, 2021, 00:19 — ИА Регнум. Похоже, что в шведской политике настало время, чтобы правительством страны впервые в ее истории руководила женщина. Таким мнением 23 августа в эфире телеканала SVT поделилась заместитель премьер-министра Йорана Перссона с 1996 по 2006 год Маргарета Винберг.

Стокгольм, Швеция

Напомним, что после заявления действующего премьер-министра Швеции Стефана Лёвена о том, что он покинет свой пост в ноябре этого года, наиболее вероятным его преемником считается нынешний министр финансов Магдалена Андерссон.

«У меня не было достаточно времени, чтобы над этим поразмыслить, и я слышала все спекуляции на этот счет и также знаю, чье имя называют чаще всего. И это Магдалена Андерссон. О ней можно сказать, что она чрезвычайно умна, она хорошо держится во время дебатов, она обладает большим доверием в широких кругах, а также за пределами социал-демократов, ибо она хорошо контролировала финансовую систему. И потому что она женщина!» — рассказала Винберг.

«И насколько важно, что она является женщиной?» — поинтересовалась ведущая.

«Это чрезвычайно важно, что она женщина», — ответила Винберг.