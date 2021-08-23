Генуя, Италия, 23 августа, 2021, 23:51 — ИА Регнум. 23 августа «Милан» в заключительном матче первого тура нового сезона итальянской Серии А 2021/22 одержал минимальную победу над «Сампдорией» со счетом 1:0. Встреча проходила в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Единственный мяч на девятой минуте встречи забил 22-летний испанский атакующий полузащитник Браим Диас после передачи Давиде Калабрии — 0:1.

Статистика матча («Сампдория"/ «Милан»)

Удары 14/11

Удары в створ 2/4

Владение 47%/53%

Угловые 8/3

Нарушения 16/15

Бригада арбитров: Марко Гуида | Серджо Рангетти | Джованни Баччини.

Желтые карточки: Маноло Габбьядини — 33, Симон Кьер — 86, Никола Мурру — 89, Бартош Берешиньский — 90+3.

Стартовые составы команд:

«Сампдория»: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло (Никола Мурру, 71'), Омар Колли, Мая Есида, Бартош Берешиньский, Мортен Торсбю, Альбин Экдаль (Адриен Сильва, 86'), Маноло Габбьядини (Валерио Верре, 71'), Миккель Дамсгор, Антонио Кандрева, Фабио Квальярелла.

«Милан»: Майк Меньян, Давиде Калабрия (Алессио Романьоли, 88'), Фикайо Томори, Симон Кьер, Тео Эрнандес, Сандро Тонали, Раде Крунич, Алексис Салемакерс (Алессандро Флоренци, 81'), Браим Диас (Исмаэль Беннасер, 69'), Рафаэл Леау (Анте Ребич, 69'), Оливье Жиру.

«Милан», одержав первую победу и набрав три очка, по итогам первого тура занял восьмую строчку в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» без очков опустилась на шестнадцатое место.