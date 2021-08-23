Нью-Йорк, США, 23 августа, 2021, 23:51 — ИА Регнум. 27-летний британский рэп-исполнитель AJ Tracey отменил свое предстоящее турне Flu Game Tour из-за «продолжающейся неопределенности с пандемией», сообщает артист в своих социальных сетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Концерта нет

https://twitter.com/ajtracey/status/1428751039117860864

Лондонский рэпер должен был отправиться в тур по Великобритании в ноябре в поддержку своего второго альбома Flu Game, но объявил об отмене тура. AJ Tracey написал в своем заявлении следующее: «Из-за сохраняющейся неопределенности с пандемией, возможных ограничений и требованию к вакцинации стало ясно, что я не смогу провести тур так, как я хотел, и так, как вы этого заслуживаете. С сожалением я отменяю тур и начинаю работу над совершенно новой концертной программой на 2022 год». Он также добавил: «Тем не менее я буду выступать на всех своих предстоящих фестивалях, и я смогу впервые исполнить много своих новых треков с вами».

На прошлой неделе AJ Tracey представил видео совместной с рэпером T-Pain «Summertime Shootout», в котором участвовали Unknown T, Headie One, Big Zuu и SL.