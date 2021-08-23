Москва, 23 августа, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех» представил переносную систему скрытного противодействия беспилотникам «Защита».

Дрон

Система была впервые показана на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Станция «Защита» переносится в нескольких чемоданчиках и переводится в активный режим за 30 минут.

Система остаётся невидимой для РЛС противника и защищена от воздействия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Пассивный когерентный локатор РЛС «Защита» не облучает цель, а перехватывает сигналы, излучаемые внешними сторонними передатчиками, оставаясь незаметным для чужих перехватывающих устройств.

Комплекс способен «видеть» беспилотники на расстоянии до 12 км, определять их тип, обнаруживать местонахождение пульта управления этим аппаратом и перекрывать канал связи оператора с дроном.

Кроме того, система подавляет навигационные сигналы глобальных спутниковых систем.