Сеул, 23 августа, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Южнокорейский бойзбэнд SEVENTEEN готовится вернуться с новой музыкой в конце этого года, сообщает южнокорейское новостное издание OSEN.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Группа из 13 человек находится в процессе подготовки нового альбома к выпуску в октябре. Позже это подтвердил TopStarNews источник из Pledis Entertainment. «SEVENTEEN готовятся к возвращению, запланированному на середину октября», — говорится в сообщении агентства. Более подробную информацию о предстоящем выпуске можно ожидать ближе к дате релиза.

Новость о предстоящем возвращении SEVENTEEN появилась всего через два месяца после того, как они выпустили свой восьмой мини-альбом «Your Choice» с заглавным треком «Ready To Love».