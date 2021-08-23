Париж, 23 августа, 2021, 23:36 — ИА Регнум. 24-летний форвард «Эвертона» и сборной Бразилии Ришарлисон рассматривается руководством французского «Пари Сен-Жермен» в качестве усиления команды, если клуб покинет Килиан Мбаппе. Об этом 23 августа сообщило издание RMC Sport.

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

Ранее сообщалось, что в Ришарлисоне заинтересован лично новый главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, работавший ранее с бразильским футболистом в «Эвертоне».

В текущем сезоне Ришарлисон принял участие в двух первых турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. В составе олимпийской сборной Бразилии U23 форвард набрал 6 (5+1) очков по системе гол+пас в шести матчах. В финале Олимпийских игр сборной Бразилии U23 обыграла сборную Испании U23 со счетом 2:1.

Ришарлисон перешел в «Эвертон» 24 июля 2018 года из «Уотфорда» за 39,2 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильского форварда в 55 миллионов евро. Соглашение футболиста с «ирисками» рассчитано до середины 2024 года.