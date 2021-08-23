Лос-Анджелес, США, 23 августа, 2021, 23:31 — ИА Регнум. SZA выпустила три новых трека через анонимную учетную запись SoundCloud. В сеть попали «Nightbird», «I Hate You» и «Joni», сообщает Stereogum.

Музыка

Учетная запись зачислена на пользователя «.» и основана в «нигде, Соединенные Штаты», но сегодня утром SZA поделилась ссылкой на страницу в своем официальном Твиттере. «Сбрасываю случайные мысли», — написала она в посте.

https://twitter.com/sza/status/1429414622356938752

SZA выпустила фрагмент другого сингла под названием «Shirt» в прошлом месяце во время прямой трансляции. Новые треки, выпущенные самостоятельно, следуют за «Hit Different» — ее синглом 2020 года с Ty Dolla $ign — и «Good Days». Ранее в этом году она присоединилась к Doja Cat для песни «Kiss Me More» и работала с рэпероv Saint Jhn над треком «Just For Me», вошедший в саундтрек фильма «Космический джем».