Махачкала, 23 августа, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Селевой поток, сошедший с гор в Левашинском районе Дагестана, унёс двух людей, находившихся в автомашине, к реке, сообщает 23 августа региональное управление ГУМЧС.

23.mchs.gov.ru Сход селя

Спасатели начали поисковую операцию.

«По системе «112» поступила информация о том, что в населенном пункте Хаджалмахи Левашинского района селевым потоком унесло автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились два человека (мать с сыном) в направлении реки Казикумухское Койсу. Направлены спасатели Махачкалинской БПСС», — указано в сообщении пресс-службы.

О судьбе людей пока информации нет.