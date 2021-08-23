Москва, 23 августа, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Американский хард-рок-группа Slipknot отправится в европейский концертный тур следующим летом и начнет его с выступления в Москве, сообщает портал Intermedia.

(сс) Luuk Wouters На рок-концерте

Турне стартует 15 июля с концерта в рамках московского фестиваля Park Live. После чего группа отправится в Украины и устремится дальше по Европе, включив в свой тур концерты в Румынии, Болгарии, Греции, Австрии, Чехии, Швейцарии, Словакии, Германии, Польше, Эстонии и Швеции.

Напомним, что этот тур должен был состояться еще в 2020-м году, но из-за глобальной пандемии было решено перенести все на 2022 год. Также раньше стало известно, что осенью Slipknot отправятся в североамериканский тур.