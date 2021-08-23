Псаки пообещала раскрыть тайну происхождения коронавируса. Но потом
Вашингтон, 23 августа, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Американские эксперты готовят доклад по вопросу происхождения коронавируса, который может быть обнародован в «несекретной версии», сообщила 23 августа на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
По её словам, первым с этим докладом ознакомится президент США Джо Байден.
«Это будет завтра — отметьте в своих календарях», — сказала Псаки.
При этом она заявила, что на подготовку общедоступной версии доклада понадобится еще несколько дней.
«Точной даты у меня для вас нет, но я ожидаю этого через несколько дней — от двух до нескольких, считая с завтрашнего», — сказала Джен Псаки.
Как сообщало ИА REGNUM, Белый дом и американские СМИ регулярно обвиняют Китай в создании коронавируса на своей территории. Никаких доказательств до сих пор предъявлено не было.