Нью-Йорк, США, , 08:22 — REGNUM Губернатор Нью-Йойрка Эндрю Куомо, ушедший в отставку после секс-скандала, пожаловался в своем последнем публичном выступлении на несправедливость расследования. Об этом 23 августа сообщает Reuters.

Эндрю Куомо. Карикатура DonkeyHotey

После того, как две женщины рассказали о домогательствах, генеральная прокурору Нью-Йорка назначила двух сторонних юристов для расследования.

Обвинительный доклад, опубликованный 3 августа, стал началом конца десятилетия пребывания Куомо на посту губернатора.

«Вы меня знаете: Я боец, и мой инстинкт — бороться с этим, потому что это нечестно и несправедливо, по моему мнению», — сказал Куомо в заранее записанном выступлении, которое транслировалось в полдень 23 августа. Он объяснил, что решил «сдаться», потому что «затягивание этой ситуации может привести лишь к параличу правительства».

Как сообщало ИА REGNUM, Куомо объявил об уходе 10 августа, после того, как сам президент США Джо Байден попросил его об этом, а коллеги из партии демократов пригрозили импичментом. Завидное место губернатора Нью-Йорка не будет долго пустовать, его займетКэти Хочул.