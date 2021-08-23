Москва, 23 августа, 2021, 23:09 — ИА Регнум. 23 августа на официальном сайте Российского Футбольного Союза (РФС) была опубликована окончательная заявка сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022, в который пройдет в Катаре.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Петров («Краснодар»), Станислав Магкеев («Локомотив»).

Полузащитники: Роман Зобнин («Спартак»), Максим Мухин (ЦСКА), Далер Кузяев («Зенит»), Александр Головин («Монако»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Даниил Фомин («Динамо»), Арсен Захарян («Динамо»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Александр Ерохин («Зенит»), Алексе Ионов («Краснодар»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо»), Антон Заболотный (ЦСКА).

В ближайших матчах отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 сборная России сыграет со сборными Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). На данный момент подопечные Валерия Карпина с шестью очками после трех туров идут на второй позиции в турнирной таблице группы H.