История вопроса

С тех пор, как Австро-Венгрия активно занялась созданием из албанских племен, проживающих на Балканском полуострове, полноценной нации и государства, прошло примерно 150 лет. Сегодня на Балканах Запад создает уже второе албанское государство в лице сепаратистского Косово, а в Македонии албанский вопрос разделил общество и грозит расколоть страну. Проект создания «Великой Албании» - политического образования, претендующего на территории Сербии, Черногории, Македонии, Греции и других стран региона, которое, по замыслу его архитекторов, должно положить конец российскому влиянию на Балканах, обретает вполне конкретные очертания.