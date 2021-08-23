Приштина, Сербия, 24 августа, 2021, 02:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 23 августа выступил на открытии 39-го международного семинара албанского языка и культуры.

Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo Премьер-министр Косово Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик выступил за повышение качества албанского языка и его литературных и культурных форм. Причинами деградации культуры языка политик назвал раздел представителей албанологии границами пяти стран — Албании, Косово, Северной Македонии, Италии и Черногории — «сербским апартеидом», упрощение языка из-за распространения информационных технологий и массовую эмиграцию албанцев в последние три десятилетия.

По словам Курти, правительство Косово намерено смягчить воздействие данных факторов и повысить культуру албанского языка.