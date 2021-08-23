Олбани, США, 23 августа, 2021, 23:08 — ИА Регнум. В ситуации с губернатором американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо правосудие оказалось на службе у политиканов, было необъективным, заявил 23 августа глава региона в своём прощальном выступлении.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Марк Захаров. 1976. СССР Правосудие продано!

Характеризуя нападки на него как необъективные, чиновник напомнил, что утверждения, которые звучат с чьей-либо стороны или из СМИ, «должныбыть тщательно проверены и подтверждены» — только тогда на них можно опираться.

А в его случае всё было иначе. В итоге пострадала сама система правосудия, и это не принесёт пользу никому — ни мужчинам, ни женщинам. Он добавил, что скандал вокруг него когда-то получит объективную оценку.

В своём выступлении Куомо пожелал удачи вице-губернатору Нью-Йорка Кэти Хокул, которая пока будет руководить всем штатом — до новых выборов.