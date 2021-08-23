Москва, 23 августа, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Киберверсия классического охотничьего ружья MP-155 в модификации «Ультима» стала доступна для предварительного заказа в интернет-магазине Группы компаний «Калашников», сообщает 23 августа пресс-служба компании.

Kalashnikov.com Цех концерна «Калашников»

«Представляем серийную версию новейшего SMART-ружья MP-155 Ultima. Оно уже доступно к предзаказу на Kalashnikov. Market», — указано в сообщении пресс-службы.

Отлично себя зарекомендовавшее классическое охотничье ружьё MP-155 дополнено «бортовым ПК с цифровым дисплеем, часами, компасом, секундомером, таймером, счетчиком выстрелов и индикатором остатка патронов».

Внешние элементы ружья изготовлены из авиационного алюминиевого сплава и высокотехнологичных полимеров.

Kalashnikov.Market предлагает «киберружьё» МР-155 Ultima по цене порядка 130 тыс. рублей.

Напомним, мировая премьера ружья МР-155 Ultima состоялась в феврале 2021 года на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби.