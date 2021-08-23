История вопроса

"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива украинских властей, из которой Киев пытается создать международный координационный механизм для возвращения так называемого крымского вопроса в международную повестку дня и способствованию захвата Крыма Украиной. Крымская платформа была создана МИД Украины совместно с Офисом президента Украины по инициативе и при поддержке Владимира Зеленского в 2021 году.

Власти Украины не признают референдум о самоопределении, который прошел в Крыму и Севастополе в 2014 году и полностью соответствовал нормам международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Референдум был проведен на полуострове по инициативе его жителей после того, как на Украине власть захватили бандеровцы и их приспешники.

Российские власти не раз указывали, что статус Крыма не подлежит пересмотру, так как полуостров - это неотъемлемая часть Российской Федерации. Примечательно, что на Украине организаторы "Крымской платформы" не стали приглашать настоящих представителей жителей Крыма к участию в этой инициативе.

