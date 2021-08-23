Киев, 23 августа, 2021, 22:39 — ИА Регнум. Крым перестал обсуждаться на Западе, приходится напоминать о нём, заявил заместитель украинского премьер-министра Алексей Резников в интервью Le Figaro.

President.gov.ua Владимир Зеленский на границе с Крымом

Объясняя актуальность для Киева форума «Крымская платформа», украинский чиновник сказал, что даже сама Украина «уже частично приняла факт захвата Крыма». СМИ при этом заняты войной в Донбассе, но украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужен Крым в повестке.