Москва, 23 августа, 2021, 22:35 — ИА Регнум. 23 августа московский «Локомотив» объявил о завершении сделки по переходу 20-летнего французского опорного полузащитника из «Кана» Алексиса Бека Бека. Сумма трансфера составила 6 миллионов евро. При этом авторитетный интернет-портал transfermarkt оценивает француза в 800 тысяч евро.

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Соглашение Алексиса Бека Бека с «железнодорожниками» рассчитано на пять лет до конца сезона 2025/26. 20-летний полузащитник будет выступать в «Локомотиве» под «восьмым» номером.

Ранее сообщалось, что агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука подтвердил интерес к его клиенту со стороны московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита».