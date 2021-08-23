Приштина, Сербия, 23 августа, 2021, 23:54 — ИА Регнум. Министр образования Косово Арберие Нагавци 23 августа заявила на своей странице в социальной сети Facebook, что учебный год начнется без задержек, 1 сентября.

Светлана Иванова ИА REGNUM 1 сентября. Утро. Рано…

Следите за развитием событий в трансляции: «Скоро в школу: подготовка к новому учебному году – все новости»

По словам Нагавци, правительство Косово намерено сохранить очный формат обучения в новом учебном году.

Министр отметила, что введение дистанционного формата обучения создало трудности для участия части детей в образовательном процессе, а также усилило стрессовую нагрузку на преподавателей. При этом Нагавци призвала преподавателей и административных работников вакцинироваться от коронавируса.