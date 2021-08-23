Тирана, 23 августа, 2021, 23:42 — ИА Регнум. Национальное агентство продовольствия Албании (АКУ) 23 сообщило о том, что на албанском рынке было продано 11 747 кг мороженого, содержащего канцерогенные элементы.

Pixabay.com Мороженое

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, о распространении канцерогена — оксида этилена — в стабилизаторе стало известно еще 31 июля. Вещество нашли в импортном мороженом из Франции.

АКУ постановило немедленно изъять продукт из обращения. Из 36 тонн закупленного мороженого 20 попали на рынок, из них почти 12 тонн уже продано.

На улицах Албании в огромных количествах можно встретить передвижные лавки и магазинчики, в которых продается так называемое итальянское мороженое.

Мороженое в упаковке, привычное в России, там найти сложно. Зато без труда можно купить шарик освежающей сладости на любой вкус. Стоит отметить, что качество албанского мороженого нередко оставляет желать лучшего, по мнению привыкших к пломбиру гостей из России.