Вологда, 23 августа, 2021, 22:30 — ИА Регнум. Вологодчина получила 60 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Минобороны России Вакцинация

«21 августа в регион поступила самая крупная партия вакцины с начала вакцинации населения, объем — свыше 60 тысяч доз, из них 48 тысяч доз — это «Спутник Лайт» и 13 тыс. — «Спутник V», все они доказали свою бесспорную эффективность», — сказал губернатор региона Олег Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

По данным правительства, иммунизация населения от ковида проведена на 48% от плана, вакцинацию завершили около 230 тысяч человек.